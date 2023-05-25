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НовостиПолитика25 мая 2023 7:54

На Ставрополье создадут проект трудоустройства участников СВО в органы власти

Такое поручение дал губернатор Владимиров во время оглашения ежегодного послания
Маргарита КОТОВА
Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил создать кадровый проект для трудоустройства ветеранов СВО в органы власти. Этому глава региона уделил время во время оглашения ежегодного послания правительству региона.

— Предлагаю вам попробовать себя на ответственных должностях в органах власти и местного самоуправления, в общественных и политических организациях, – обратился Владимир Владимиров к участникам СВО

Глава региона поручил правительству региона совместно с краевыми законодателями подготовить нормативную базу по созданию системы кадровых льгот и квотирования для ветеранов СВО.