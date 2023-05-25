Губернатор Ставрополья поручил привлечь в край инвестиции на 300 млрд рублей

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

На заседании в правительстве Ставрополья губернатор Владимир Владимиров оглашает ежегодное послание. На нем он затронул тему экономики региона. Как прозвучало, в 2022 году уровень валового регионального продукта сохранился на достигнутом в прошлые годы и составил 1 трлн 142 млрд рублей.

— У нас есть задел для того, уже в ближайший год увеличить этот объем и перешагнуть за 300 миллиардов рублей. Ставлю такую задачу перед минэкомразвития края, – сказал глава региона во время ежегодного послания.

Владимир Владимиров также подчеркнул поддержку малого и среднего бизнеса. На начало 2023 года в крае на 13% выросло число работающих в этой сфере – до 94 тысяч. Вдвое выросло количество самозанятых – 109 тысяч человек.