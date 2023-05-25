Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 мая 2023 8:05

Губернатор Владимиров: экспорт товаров со Ставрополья за рубеж вырос на 21%

Он составил 2 млрд 648 млн рублей
Маргарита КОТОВА
Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Объем экспорта товаров из Ставропольского края в зарубежные страны вырос на 21%, заявил губернатор Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания правительству. По его словам, в прошлом году многие торговые цепочки оказались разорваны, а другие пришлось перестраивать.

— Обращу внимание на то, что экспорт продовольствия за прошлый год увеличился на 14,5%. Иными словами, наши сельские труженики в полной мере исполняют поручение Президента России об участии в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, – сказал глава региона.

Несмотря на санкции, внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос на 16%. Он составил 2 миллиарда 684 миллиона долларов.