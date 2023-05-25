Губернатор Ставрополья: прямые линии в соцсетях станут обязательными для органов власти

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

На заседании в правительстве региона во время оглашения ежегодного послания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что прямые линии глав городских и муниципальных округов станут обязательными. Глав региона отметил, что прямое общение с людьми является важной частью взаимодействия.

— Это постоянный, живой диалог. Со второго полугодия практика проведения прямых эфиров станет обязательной для всех краевых руководителей органов исполнительной власти. Примите это как мое прямое поручение. Всем главам городских и муниципальных округов также настоятельно рекомендую активно включиться, – сказал губернатор Владимир Владимиров.

В 2022 году сам глава региона провел 7 прямых линий, 3 из которых состоялись в социальных сетях.