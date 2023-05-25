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НовостиПолитика25 мая 2023 8:29

Губернатор Владимиров объявил 2023-й на Ставрополье Годом защитников отечества

Об этом он заявил во время оглашения ежегодного послания
Маргарита КОТОВА
Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил 2023 год в регионе годом защитников отечестве. Это прозвучало в правительстве края во время оглашения Владимировым ежегодного послания.

— Этот год уже, по факту является для нас годом защитников отечества. Предлагаю его объявить таким официально. И отработать с главной мыслью в уме и в сердце – все для передовой, все для наших воинов, – сказал Владимир Владимиров.

Также глава региона отметил, что главная задача Ставрополья сейчас – сделать все для победы в специальной военной операции.