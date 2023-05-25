Губернатор Владимиров объявил 2023-й на Ставрополье Годом защитников отечества

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил 2023 год в регионе годом защитников отечестве. Это прозвучало в правительстве края во время оглашения Владимировым ежегодного послания.

— Этот год уже, по факту является для нас годом защитников отечества. Предлагаю его объявить таким официально. И отработать с главной мыслью в уме и в сердце – все для передовой, все для наших воинов, – сказал Владимир Владимиров.

Также глава региона отметил, что главная задача Ставрополья сейчас – сделать все для победы в специальной военной операции.