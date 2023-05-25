Магазины Ставрополья стали победителями конкурса Минпромторга России

Минпромторг России подвел итоги ежегодного конкурса «Торговля России», главная задача которого — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в стране.

В число лучших вошли магазины из Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Невинномысска. К примеру, в номинации «Лучший магазин» отметили магазины «Дом сыра» и «Молочный магазин» в Ставрополе.

Церемония награждения запланирована на 31 мая 2023 года в рамках Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».