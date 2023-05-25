Участковый в Невинномысске получил взятку от избившего знакомого парня

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Невинномысске в апреле этого года к участковому пришли материалы на 20-летнего местного жителя по факту избиения знакомого. Сотрудник решил, что может заработать на преступлении, поэтому предложил парню за 30 тысяч рублей решить вопрос, чтобы на него не заводили уголовное дело. Но молодой человек рассказал о взяточнике.

— В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» при получении требуемой суммы злоумышленник был задержан сотрудниками Управления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против участкового возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). По ходатайству следователя подозреваемого посадили под стражу.

— В рамках расследования уголовного дела изучаются оперативно-розыскные материалы. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сотрудника, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, уволят из органов, если по результатам служебной проверки. Если его вина будет доказана, подозреваемый понесет наказание.