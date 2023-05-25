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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:58

Пожилого таксиста подозревают в домогательствах до 11-летней на Ставрополье

На 68-летнего мужчину завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Такстист на Ставрополье подозревается в домогательстве до 11-летней девочки

Такстист на Ставрополье подозревается в домогательстве до 11-летней девочки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье 68-летнему таксисту грозит срок за домогательство до 11-летней девочки. Подозреваемый был знаком с семьей потерпевшей и в какой-то момент позволил себе целовать и трогать школьницу.

— Следственными органами краевого управления СКР расследуется уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего., – прокомментировали «КП-Ставрополь» в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Если вина таксиста докажется, материалы передадут в суд. Там решат дальнейшую судьбу злоумышленника. Разбирательства в преступлении продолжаются.