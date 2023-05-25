В Дагестане обсудили проблемы развития оборонной промышленности

Совещание прошло в Кизляре. Фото: ncfu.ru

В Кизляре прошло совещание, посвященное работе предприятий ОПК Дагестана. Председателем стал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, участвовали представители органов власти и руководители промышленных предприятий.

Чайка отметил, что из-за санкций оборонная промышленность столкнулась с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, комплектующих и оборудования. Это сказалось на износе производственных фондов. Однако на местах предпринимаются различные шаги, чтобы преодолеть проблему.

В Дагестане, например, на предприятии «Авиаагрегат» и заводе имени Гаджиева провели перенастройку, из-за чего объем производства вырос на 26,4% и 21,1%. Одновременно компаниям удалось поднять зарплаты сотрудникам.

Сергей Меликов. Фото: ncfu.ru

Глава РД Сергей Меликов подчеркнул, что республиканские ОПК начали значительно расти еще в 2022-м. В этом году развитие отрасли будет тоже стремительным.

Один из вопросов, поднятых на заседании, касался кадрового потенциала Северного Кавказа. Председатель Совета Консорциума вузов СКФО и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что это одна из главных проблем. Ее можно решить с помощью целевого обучения будущих работников.

Дмитрий Беспалов. Фото: ncfu.ru

- Особенно важно сегодня усилить взаимодействие самих предприятий с университетами. Отмечу, что необходимо агрегировать реальные потребности предприятий-заказчиков ОПК макрорегиона в кадрах, а также разработать образовательные программы с учетом специфики технологических процессов групп предприятий-заказчиков. Следующим этапом станет реализация программ на базе вузов Консорциума с использованием сетевой формы взаимодействия, - подчеркнул Беспалов.