Экс-полицейский на Ставрополье обвиняется в покупке наркотиков и мошенничестве

Экс-полицейский на Ставрополье ответит в суде за покупку наркотиков и мошенничество Фото: Иван МАКЕЕВ

В Георгиевском округе Ставропольского края осудят бывшего полицейского, обвиняемого в покупке наркотиков и мошенничестве. Сотрудник в апреле 2023 года узнал, что у его знакомого правоохранительные органы изъяли контрафактную продукцию. На мужчину могли завести уголовное дело, поэтому ныне обвиняемый предложил за взятку помочь избежать этого.

— Сотрудник сообщил ему заведомого ложные сведения, о том, что у него есть возможность за денежное вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей решить с органом дознания вопрос о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Во время передачи денег злоумышленника задержали. При обыске у него нашли 1 грамм наркотика. На сотрудника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 (покушение на мошенничество) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств). Расследование завершили, и материалы передали в суд. Там решится судьба обвиняемого.