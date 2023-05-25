Водитель в Кисловодске припарковался на автобусной остановке

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске заметили водителя, который решил спрятаться от дождя в нестандартном месте – на автобусной остановке. Нарушителя правил дорожного движения, конечно, заметили. Иномарку сфотографировали и отправили мэру курорта Евгению Моисееву.

— Интересно, что чувствует человек, который так пренебрежительно относится к ПДД и другим людям? Неуважаемый нарушитель, прошу выйти на связь и здесь ответить на этот вопрос. Направил фото в ГИБДД для привлечения к ответственности, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

Автомобилист решил не отвечать на претензию, поэтому просто выехал с остановки, оставив место людям, ожидающим общественный транспорт.