Депутата сельского поселения в Карачаево-Черкессии задержали за шесть подкупов

Фото: пресс-служба СУ СКР по Карачаево-Черкесской республике

В Карачаево-Черкесии на депутата сельского поселения завели уголовное дело за шесть эпизодов коммерческого подкупа. С 2019 по 2023 год подозреваемый, будучи директором образовательного учреждения за суммы от 27 до 55 тысяч рублей выдавал дипломы о получении среднего профессионального образования.

— Возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельского поселения Карачаево-Черкесской Республики. Он подозревается в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), – сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел начали разбирательство в произошедшем. Уже назначены экспертизы, в ближайшее время депутату будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.