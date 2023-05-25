Лжеинвалид на Ставрополье ответит в суде за мошенничество на 850 тысяч

Житель Ставрополья ответит в суде за мошенничество на 850 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Туркменском округе Ставропольского края 57-летнему местному жителю грозит срок за мошенничество. Несколько лет назад он подал справку о наличии у него заболевания, за которое ему полагается инвалидность и пенсия по ней. За все это время он получил 850 тысяч рублей, но за дело взялись правоохранительные органы и нашли обман.

— Согласно результатам проведенной экспертизы, у обвиняемого отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против него завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигуранта.