Депутат Госдумы Елена Бондаренко прокомментировала выступление губернатора Ставрополья

Фото: социальные сети Елены Бондаренко

После выступления губернатора Ставропольского края перед правительством региона с ежегодным посланием депутат Госдумы Елена Бондаренко прокомментировала слова Владимира Владимирова. Глава края рассказал про итоги 2022 года, а также наметил планы на 2023 год.

— За прошлый год в непростых для страны условиях край не только не снизил темпов развития, но по многим направлениям показал рост показателей, – прокомментировала Елена Бондаренко.

Предприятия региона перестроились на выпуск продукции для нужд СВО, а жители Ставрополья перечислили в фонд помощи участникам спецоперации более 155 миллионов рублей.

Все выступление глава региона упоминал дальнейшее развитие системы поддержки участников СВО и их семей. С учетом уже действующих мер помощи создаются новые.

Губернатор подчеркнул: важно оказать всестороннюю помощь семьям погибших, обеспечить вернувшимся бойцам реабилитацию и возможность благополучно адаптироваться в мирной жизни. А 2023 год глава Ставрополья назвал год Годом защитника Отечества

Кроме того, Владимир Владимиров поручил разработать и запустить региональный кадровый проект для привлечения ветеранов СВО в выборах всех уровней. То есть губернатор пригласил бойцов стать депутатами.