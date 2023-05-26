Четыре ярмарки выходного дня откроются в Ставрополе в субботу и воскресенье

В выходные в Ставрополе откроют четыре ярмарки выходного дня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе в выходные откроют четыре ярмарки выходного дня. В субботу, 27 мая, они развернутся на улицах Трунова, 134, Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. В воскресенье, 28 мая, площадка появится на улице Серова, 466. Работать они будут с 8:00 по 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Также в администрации заявили об открытии отдельных яблочных ярмарок. Первая из них откроется сегодня, 26 мая, на улице 50 лет ВЛКСМ, 28 «а». Второй раз площадку там откроют в понедельник, 29 мая. В среду, 31 мая, ярмарка развернется в третий раз на улице Серова, 466. Каждая площадка работает с 10:00 до 18:00.

— Отметим, что уже определен график яблочных ярмарок на июнь. Еженедельно по понедельникам и пятницам краевые сельхозпредприятия будут ждать посетителей на площадке по улице 50 лет ВЛКСМ, 28 «а», а каждую среду – на улице Серова, 466, – сообщили в администрации.