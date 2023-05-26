В Ингушетии в смертельной аварии пострадали три ребенка и взрослый

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ингушетии

В Джейрахском районе Ингушетии, на трассе «ЧМИ-Джейрах-Таргим», водитель автомобиля «Лада «Приора» не справился с управлением из-за превышение скоростного лимита и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе трое малолетних детей, а также погибла жительница сельского поселения Инарки.

— С травмами различной степени тяжести госпитализированы еще четверо пассажиров «Приоры», включая троих малолетних детей. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.

Прокуратура республики начала проверку по факту аварии. Ведомство узнает, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних.

— При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.