На 6 лет посадили экс-полковника в Пятигорске за разглашение гостайны и взятку

Экс-полковника полиции осудили на Ставрополье за разглашение гостайны и взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске осудили бывшего полковника полиции за разглашение государственной тайны и взятку. В июле 2020 года сотрудник сообщил знакомому о том, что сотрудники правоохранительных органов скоро попытаются поймать его на преступлении. Если бы мужчина попался, ему грозило уголовное дело. Правда, о действиях полковника узнали, и уже против него завели дело по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

— В ходе следственных действий было установлено, что в 2022 году злоумышленник также получил от указанного жителя города Пятигорска взятку в размере 30 тысяч рублей за предоставление компрометирующей информации, полученной в ходе проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении местного жителя, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Теперь на полковника завели второе дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование завершили, и материалы передали в суд. Там экс-сотрудника приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом на сумму 600 тысяч рублей и запретом занимать должности в органах на 4,5 года.