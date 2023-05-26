В Ставрополе 17-летний парень пытался сбыть 596 граммов наркотика

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополе в мае этого года 17-летний подросток на территории СНТ «Победа», хутора Грушевого и краевой столице планировал раскидать «закладками» 596,14 граммов наркотика. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов и задержали парня до того, как он успеет сбыть запрещенные вещества.

Против парня завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю. Подозреваемого посадили под домашний арест.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, – пишет ведомство. Сотрудники ищут и других причастных к преступлению.