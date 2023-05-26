Водитель-лихач насмерть сбил пешехода-нарушителя на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 247 километре трассы «Кавказ» накануне ночью водитель «Лады Ларгус» разогнал авто до опасной скорости и не смог остановиться перед пешеходом, который вышел на проезжую часть без световозвращающих элементов. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— От полученных травм 27-летний пешеход, житель Невинномысска, скончался. Автомобилем управлял 45-летний житель Георгиевска, который только за последние два года 12 раз привлекался к ответственности, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителя штрафовали за превышение скоростного лимита и непредоставление преимущества в движении пешеходу. Мужчина был трезвый. А вот о том, в каком состоянии был пешеход, выяснит назначенная экспертиза.