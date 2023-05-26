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НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:59

На берегу водохранилища на Ставрополье нашли множество трупов грызунов

Причины их гибели остаются неизвестными
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье нашли множество трупов грызунов

На Ставрополье нашли множество трупов грызунов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Каскадном на Ставрополье на берегу водохранилища нашли многочисленные трупы грызунов. Неизвестно, откуда они взялись и причины их гибели. О происшествии заявили в АО «Водоканал» города Невинномысска, сказав, что это не связано с городскими водозаборными сооружениями.

— АО «Водоканал» города Невинномысска сообщает, что данная информация не связана с водозаборными сооружениями и водоснабжением города, – сообщает пресс-служба АО «Водоканал».

Проверку по данному факту пока не назначили, «Водоканал» заверяет, что вода соответствует нормам СанПиН и полностью пригодна для питья. И все же ее следует кипятить.