На берегу водохранилища на Ставрополье нашли множество трупов грызунов

На Ставрополье нашли множество трупов грызунов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Каскадном на Ставрополье на берегу водохранилища нашли многочисленные трупы грызунов. Неизвестно, откуда они взялись и причины их гибели. О происшествии заявили в АО «Водоканал» города Невинномысска, сказав, что это не связано с городскими водозаборными сооружениями.

— АО «Водоканал» города Невинномысска сообщает, что данная информация не связана с водозаборными сооружениями и водоснабжением города, – сообщает пресс-служба АО «Водоканал».

Проверку по данному факту пока не назначили, «Водоканал» заверяет, что вода соответствует нормам СанПиН и полностью пригодна для питья. И все же ее следует кипятить.