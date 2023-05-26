Во время пьяной ссоры житель Ставрополья ножом зарезал знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Левокумском округе Ставропольского края 35-летнему местному жителю грозит срок за убийство знакомого. Ночью с 5 на 6 мая в одном из домов села Приозерское два мужчины распивали алкоголь. Во время отдыха между ними вспыхнул конфликт, и один из распивающих схватился за нож. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

— В процессе ссоры подозреваемый ножом нанес не менее четырех ударов в область шеи и тела потерпевшего, от которых мужчина скончался на месте. Злоумышленник покинул домовладение, после уничтожил следы с орудия преступления.

Следователем СК России мужчина задержан, – пишет ведомство.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Фигуранта посадили под стражу, расследование продолжается, после материалы передадут в суд.