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НовостиСпорт26 мая 2023 12:53

Теннисист из Осетии одержал победу в финале квалификации и вышел в основную сетку

Аслан Карацев обыграл американца Морено-Де-Альборана
Данил ЮРКОВ
Фото: Матч ТВ

Фото: Матч ТВ

Теннисист из Северной Осетии Аслан Карацев смог одержать победу в финале квалификации, из-за чего вышел в основную сетку «Ролан Гаррос». Он обыграл американца Николаса Морено-Де-Альборана, встреча прошла во Франции и закончилась со счетом 6:4 и 6:3.

Матч шел 1 час и 33 минуты. За это время осетинский спортсмен смог дважды выполнить эйс, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. При этом его соперник сделал четыре эйса, два реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.

Аслан Карацев сыграет в основе «Ролан Гаррос» в третий раз за карьеру. Первый круг стартуют 28 мая. Соперник осетина определится позднее.