21 бизнес-проект в СКФО получил финансирование по льготной программе

Льготное кредитование малого бизнеса помогает росту десятков отраслей и направлений. Фото: sberbank.ru

С начала 2023 года 21 проект малого и среднего предпринимательства Северного Кавказа были профинансированы по льготной программе для индивидуальны предпринимателей и юридических лиц. Сумма инвестиционных кредитов превысила 320 млн рублей, общий же объем программы составляет 8 млрд рублей, сообщили корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в институте развития СКФО Кавказ.РФ.

Андрей Цемахович. Фото: пресс-служба Кавказ.РФ

- Программа льготного кредитования была запущена в конце прошлого года. В январе 2023-го ей воспользовался первый клиент – индивидуальный предприниматель из Кабардино-Балкарии. На сегодня у нас уже 21 одобренная заявка на получение финансирования и реализацию инвестпроектов в четырех республиках СКФО, - уточнил первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.

За пять месяцев 2023 года программой воспользовались индивидуальные предприниматели и компании из Республик Дагестан, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Заемщики направят средства на развитие сетей магазинов косметики и посуды, строительство гостевых домов, приобретение оборудования для сельхозпредприятий, оборудование небольших цехов и производств.

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко. Фото: sberbank.ru

- Льготное кредитование малого бизнеса помогает росту десятков отраслей и направлений, повышает инвестиционную привлекательность территорий, а также обеспечивает рост качества жизни миллионов людей на Кавказе. Поэтому поддержка этого сегмента бизнеса – одна из стратегических задач и, безусловно, очень важный блок совместной работы с правительствами регионов и Кавказ.РФ, - подчеркнула Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

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