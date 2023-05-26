Пьяный водитель-бесправник на Ставрополье пытался убежать от автоинспекторов

На Ставрополье пьяный водитель вел себя агрессивно и пытался сбежать от автоинспекторов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кочубеевском округе Ставрополья сотрудники ДПС патрулировали территорию и заметили автомобиль, водитель которого ехал задним ходом, маневрируя по проезжей части. Автоинспекторы задержали иномарку, но 30-летний житель округа, который сидел за рулем, проявил агрессию и попытался убежать.

— Сотрудники предложили водителю пройти освидетельствование, которое показало наличие более 0,8 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Права водитель не получал, за пьяное вождение без водительского удостоверения на него составили протокол. Кроме того, машина не была зарегистрирована в установленном законом порядке, у нее не было страховки, а также мужчина не выполнил законные требования сотрудников – за это ему тоже выписали штрафы.

Мировой суд рассмотрел дело автомобилиста-бесправника и назначил штраф в размере более 30 тысяч рублей.