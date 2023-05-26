В Ставрополе 4 июня перекроют 14 улиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе во время всероссийского полумарафона «Забег», который в городе впервые, перекроют 14 улиц. Ограничение введут в 8:00, а откроют закрытые участки дорог только в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЕ 4 ИЮНЯ ВО ВРЕМЯ ПОЛУМАРАФОНА

- Дзержинского (от Л. Толстого до Октябрьской Революции);

- Булкина (от Дзержинского до Советской);

- Советскую (от Булкина до Октябрьской Революции);

- Октябрьской Революции (от Дзержинского до дома № 1);

- переулок Интендантский (от Крепостной Горы до Ставропольской);

- Ставропольскую (от пер. Интендантского до Суворова);

- Суворова (от Ставропольской до Октябрьской Революции);

- нечетную сторону проспекта Карла Маркса (от Голенева до Советской);

- четную сторону проспекта Карла Маркса (от Октябрьской Революции до Голенева);

- Маршала Жукова (от Ленина до Дзержинского);

- Михаила Морозова (от Маршала Жукова до Ломоносова);

- переулок Зоотехнический (от Михаила Морозова до Ленина);

- Пушкина (от Дзержинского до Михаила Морозова);

- Артема (от Ленина до Дзержинского);

- Кавалерийскую (от Дачной до Дзержинского).

Объехать перекрытые участки предлагают по улицам Голенева, Ленина, Дзержинского, Маяковского, Комсомольской, Дачной, Фрунзе, Ясеновской. После окончания забега дороги вновь откроют для движения.