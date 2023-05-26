Уроженца Чечни осудят за нападение на военнослужащих в 1999 году

Уроженца Чечни осудят за вооруженное нападение на военных в 1999 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело против уроженца Чечни, который августе 1999 года совершил налет на военнослужащих в составе группировки Басаева и Хаттаба. Все произошло на территории Ботлихского района Дагестана, где ныне обвиняемый из автомата Калашников начала вести огонь по солдатам.

— Им были произведены неоднократные прицельные выстрелы из автомата Калашникова в военнослужащих войсковой маневренной части. В результате боестолкновения погибло 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Против злоумышленника завели дело по части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Материалы направили в Южный военный суд для рассмотрения.