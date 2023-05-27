Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 6:03

На Ставрополье за сутки выявлено 27 пьяных водителей

В крае проводится профилактика нетрезвого вождения
Алина МАКСИМОВА
Профилактические рейды проходят в регионе.

Профилактические рейды проходят в регионе.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ставропольском крае Госавтоинспекцией проводится профилактика нетрезвого вождения. Только за минувшие сутки 26 мая на территории региона было выявлено 27 водителей с признаками опьянения. 4 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами. Водители будут привлечены к административной ответственности. Им грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Тем временем за прошедшие 24 часа на Ставрополье произошло 9 автоаварий, в которых пострадали 10 человек.

- Погибших нет, - отметили в краевой Госавтоинспекции.