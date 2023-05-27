Женщину с потерей памяти четвертые сутки ищут в Ставрополе

Об исчезновении женщины сообщили волонтеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе пропала 64-летняя Галина Баранова (Разуваева). Родственники ищут женщину уже четвертые сутки. О ее местонахождении ничего неизвестно с 23 мая.

К поискам пропавшей подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Отмечается, что ставропольчанка не ориентируется в пространстве и может страдать потерей памяти.

Рост Галины Барановой 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. В день исчезновения на ней были черные брюки, черное пальто, черные сапоги и желтый платок.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: 89614513030 (Виктория), либо 8 (800) 700-54-52 или 112.