В Ставрополе семьям семи погибших участников СВО вручили Ордена Мужества

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

В Ставрополе семьи семи погибших военнослужащих – участников СВО получили Ордена Мужества. Мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе «Россия – моя история». Награды родителям и вдовам погибших военнослужащих вручил глава краевой столицы.

- Мы все гордимся Героями, и всегда будем помнить об этом. Эти награды должны храниться в ваших семьях, и будущие поколения должны знать о мужестве тех, кто создавал условия для нормальной жизни людей, - сказал Иван Ульянченко.

На вручении присутствовали не только близкие погибших защитников, но и представители городского Совета ветеранов, ставропольской епархии, общественных организаций, казачества, педагоги.

Героев почтили минутой молчания.