Более 38 тысяч детей отдохнут в детских лагерях Ставрополя

В июне загородный лагерь примет первую смену отдыхающих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольские пришкольные лагеря прошли комплексную проверку. Как отметили в городской мэрии, особое внимание уделялось безопасности, оснащенности медкабинетов и организации работы пищеблоков. По итогам проверки все школьные лагеря готовы к приему детей на летние каникулы.

Тем временем загородный лагерь «Лесная поляна» завершит подготовительные работы к 9 июня и к середине июня примет первую смену отдыхающих.

Планируется, что в этом году смогут отдохнуть и оздоровиться более 38 тысяч детей Ставрополя.