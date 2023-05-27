Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 9:45

Более 38 тысяч детей отдохнут в детских лагерях Ставрополя

Пришкольные лагеря прошли комплексную проверку и готовы к приему учащихся
Алина МАКСИМОВА
В июне загородный лагерь примет первую смену отдыхающих.

В июне загородный лагерь примет первую смену отдыхающих.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольские пришкольные лагеря прошли комплексную проверку. Как отметили в городской мэрии, особое внимание уделялось безопасности, оснащенности медкабинетов и организации работы пищеблоков. По итогам проверки все школьные лагеря готовы к приему детей на летние каникулы.

Тем временем загородный лагерь «Лесная поляна» завершит подготовительные работы к 9 июня и к середине июня примет первую смену отдыхающих.

Планируется, что в этом году смогут отдохнуть и оздоровиться более 38 тысяч детей Ставрополя.