Нетрезвый мужчина пытался уехать домой на чужой машине и влетел в опору газопровода на Ставрополье

В угоне авто признался житель станицы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жителя станицы Каменнобродской Ставропольского края подозревают в угоне автомобиля. С соответствующим заявлением в полицию обратилась владелица машины из поселка Равнинного.
Выяснилось, что к пропаже транспортного средства причастен 28-летний мужчина. В отделе полиции он рассказал, что в нетрезвом состоянии проходил мимо машины, которая оказалась не заперта. Более того, в замке зажигания были ключи. Мужчина решил доехать на авто домой, но не справился с управлением и влетел в опору газопровода.
- Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
На мужчину завели дело об угоне.