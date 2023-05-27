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НовостиПроисшествия27 мая 2023 10:14

Нетрезвый мужчина пытался уехать домой на чужой машине и влетел в опору газопровода на Ставрополье

На жителя Каменнобродской завели уголовное дело
Алина МАКСИМОВА
В угоне авто признался житель станицы.

В угоне авто признался житель станицы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя станицы Каменнобродской Ставропольского края подозревают в угоне автомобиля. С соответствующим заявлением в полицию обратилась владелица машины из поселка Равнинного.

Выяснилось, что к пропаже транспортного средства причастен 28-летний мужчина. В отделе полиции он рассказал, что в нетрезвом состоянии проходил мимо машины, которая оказалась не заперта. Более того, в замке зажигания были ключи. Мужчина решил доехать на авто домой, но не справился с управлением и влетел в опору газопровода.

- Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

На мужчину завели дело об угоне.