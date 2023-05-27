Пятничные пробки в Ставрополе объяснили большим количеством аварий

10-балльные пробки сковали город. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна причина 10-балльных пробок, сковавших Ставрополь в пятницу 26 мая. По данным горадминистрации, причиной заторов стало резко возросшее количество автоаварий.

В период с двух часов дня до семи вечера в городе произошло 24 ДТП, в то время как в среднем в краевой столице за полные сутки фиксируется 28 аварий.

Из-за столкновения автомобилей огромные заторы образовались в северо-западном и юго-западном районах города, а также в центре.

Инженерам городского Центра организации дорожного движения пришлось на время отключить адаптивную систему. Потоком автотранспорта управляли вручную.