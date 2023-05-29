За последнюю неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 167 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за минувшую неделю, с 21 по 28 мая, от коронавируса выздоровели 207 человек, а заболели – 167, в том числе 18 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 14 пациентам, среди которых 4 ребенка. За это время никто не умер от вируса.

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей было выписано 207 человек. Число госпитализаций на минимальном уровне. Тем не менее всё ещё важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал в социальных сетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Вакцинация против коронавируса продолжается. За прошлую неделю первый компонент вакцины получили 44 человека, а полный курс иммунизации прошли 27 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинском учреждении.