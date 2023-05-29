Кратковременные дожди и грозы ожидаются на Ставрополье в конце мая

Дождь и грозы ожидаются на Ставрополье в конце мая Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье в начале недели синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. При этом местами в регионе стоит ожидать сильные ливни. В понедельник, 29 мая, в регионе продолжит бушевать непогода с грозовыми дождями, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В краевой столице осадков выпадает мало. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

В регионе действует штормовое предупреждение вплоть до конца сегодняшнего дня. Уже во вторник, 30 мая, грозовые дожди пойдут только ночью, ожидается шквальный ветер до 23 м/с. Однако уже днем шторм прекратится, начнутся кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, ветер опустится до 5-10 м/с.

В среду, 31 мая, ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер не будет подниматься выше 5-10 м/с. Днем в некоторых частях региона синоптики прогнозируют сильные ливни. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.