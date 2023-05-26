Сразу после первого штормового предупреждения на Ставрополье объявили второе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После первого штормового предупреждения на Ставрополье сразу же объявляют второе. Из-за ливня и шквалистого ветра 20-23 м/с в регионе 27, 28 и 29 мая существует опасность шторма, который может быть похож на тот, что был ночью с 23 на 24 мая. О надвигающейся непогоде сообщили в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю.

— Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением (подмывом) опор линий связи и ЛЭП, – пишет ведомство.

Также существует опасность повреждения кровли, стекол в зданиях, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Пешеходам и водителям следует быть осторожными на улице. На улице следует обращать внимание на ЛЭП и старые деревья, стоит не стоять возле домов долго. По возможности следует оставаться дома.