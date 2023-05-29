Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставрополя

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Из Ставрополя в зону специальной военной операции отправили гуманитарный груз с продуктовыми наборами, емкостями для воды, инструменты для ремонта автомобилей, тепловизоры, маскировочные сети, сплетенные волонтерами, и окопные свечи. Также военнослужащие получили средства личной гигиены, сухой армейский душ и медицинские принадлежности.

— Ставропольские бойцы поблагодарили за помощь, передали привет всем землякам. Настрой у наших военнослужащих очень серьезный и боевой, они пообещали обязательно вернуться домой живыми и с победой, – написал в социальных сетях мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Отправка гуманитарных грузов продолжается. Припасы закупаются за счет бюджета и неравнодушных граждан, которые с начала спецоперации перевели в фонды поддержки бойцов и их семей более 150 млн рублей.