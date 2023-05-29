Мобильный гид заработал к новому турсезону в год 220-летия КМВ

Около 70% туристов приезжают на курорты Ставрополья повторно на протяжении уже многих лет. Фото: mts.ru

Для гостей Ставропольского края к новому туристическому сезону МТС запустила мобильный гид. В онлайн-путеводителе путешественники найдут информацию о достопримечательностях, культуре и гастрономических особенностях региона. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид, разработанный МТС Travel.

Просмотреть все туристическое «меню» Ставрополья путешественник может за пару минут. Фото: mts.ru

Из него туристы узнают о Лермонтовских и Шаляпинских местах, о многообразии минеральных вод, о том, почему Ставрополье – родина слонов, где можно погулять или искупаться в горячих источниках, где попробовать шашлык, хинкали, пятигорское мороженое и кисловодские пончики. Также в гиде собран топ туристических локаций с их историей, координатами и советами по посещению. Это озеро Провал, Каскадная лестница и пещера вечной мерзлоты в Железноводске, Кисловодский национальный парк, Ессентукские источники, грязелечебница, и другие объекты. Просмотреть все туристическое «меню» Ставрополья путешественник может за пару минут и выбрать места, о которых захочет узнать подробнее.

Кроме этого советы о путешествии по Ставропольскому краю туристу дают местные жители – член союза художников Александра Тарасова, гид-экскурсовод по Северному Кавказу Людмила Шафрай, гид-экскурсовод по Кавминводам Вера Дьячкова.

Советы о путешествии по Ставропольскому краю туристам также дают местные жители. Фото: mts.ru

- Около 70% туристов* приезжают на курорты Ставрополья повторно на протяжении уже многих лет, но я уверен, даже такие искушенные любители КМВ найдут в нашем гиде для себя что-то новое, а туристу-новичку он поможет сориентироваться и провести отпуск интересно. В онлайн-гиде также можно узнать, какие мероприятия проходят в регионе, куда сходить с детьми, а также забронировать жилье с помощью экосистемного сервиса МТС Travel, - прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

*по данным BigData МТС