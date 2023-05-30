Пропавшую 17-летнюю девушку в Ставрополе нашли живой

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В Ставрополе нашли 17-летнюю девушку, которая с 27 мая перестала выходить на связь. Она жива, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Жива. Всем спасибо за помощь! – написали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Где пропавшая находилась все это время, не сообщается.

Напомним, что местонахождение девушки было неизвестно. Поисково-спасательный отряд и правоохранительные органы начали поиски потерявшейся, которые успешно закончились.