Начинающий водитель в Невинномысске сбил 8-летнего велосипедиста

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Невинномысске накануне вечером водитель ВАЗ-2107 ехал по двору многоквартирных домов и не заметил велосипедиста. В результате произошла авария, после которой на место вызвали скорую помощь для отправки в больницу пострадавшего и автоинспекторов для разбирательств.

— С ушибами и ссадинами 8-летний мальчик доставлен в больницу. Наезд допустил 18-летний местный житель, который получил водительское удостоверение всего неделю назад, в момент ДТП был трезв, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, автомобиль парень купил всего за день до аварии, при этом на колесах стояли зимние шины, что является нарушением. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники.