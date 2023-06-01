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На «Российской школьной весне» в Ставрополе три дня будут выступать звезды. 1 июня на сцену выйдет L’one, 2 числа выступит Хабиб и 3 – группа «Dabro». Начало концертной программы фестиваля начнется в 18:30 на площади Ленина сегодня. Мероприятие продлится с 1 по 5 июня.

Хабиб в своих социальных сетях анонсировал свой концерт, который пройдет 2 июня. Он сказал, что в 19:00 на площади Ленина. Вход на мероприятие свободный. И участники «Российской школьной весны», и зрители смогут свободно прийти на выступления артистов.

Напомним, что пять дней в Ставрополе будет проходить фестиваль «Российская школьная весна», организованная для выпускников школ. Губернатор Владимиров сказал, что это первый год, когда у старшеклассников будет такая же творческая площадка, как у студентов.