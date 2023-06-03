На Ставрополье вновь объявили штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штормовое предупреждение вновь объявили на Ставрополье после того, как его продлевали до 1 июня. Теперь оно продержится 3, 4, 5 и 6 июня. В регионе ожидаются ливни, град и шквалистый ветер 20-23 м/с в сочетании с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Из-за непогоды повышается вероятность возникновения ЧС и ЧП природного характера: подтопление низинных частей населенных пунктов, нарушения в работе дренажных систем, ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества ДТП, нарушения в работе транспорта, повреждение ЛЭП.

Также существует опасность повреждения кровли домов, остеклений зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Пешеходам и водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах и на перекрестках. Следует быть осторожными при нахождении на улицах и обратить внимание на ЛЭП, плохо закрепленные объекты и не находиться долго возле деревьев и домов.

Дома также существуют опасности: во время грозы не следует использовать электрические приборы, а также стоит не находиться возле окон, так как шквалистый ветер может их выбить.