Трехлетний ребенок в Кисловодске попал под колеса в попытке перебежать дорогу

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кисловодске трехлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался перебежать дорогу в неположенном месте – в 80 метрах от пешеходного перехода. На проспекте Победы водитель «Лады Приоры» не смог избежать столкновения с мальчиком, который, как пояснили родители, дернул руку и побежал за отцом, нарушившим правила дорожного движения.

— Выяснилось, что семья приехала на отдых из КЧР, отец в нарушение ПДД пошел к припаркованному на противоположной стороне дороги автомобилю вне пешеходного перехода, малыш с мамой остались ждать на тротуаре. Со слов матери, мальчик внезапно побежал за отцом, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мальчика доставили в больницу с травмой головы. За рулем отечественного авто сидел 42-летний местный житель, был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.