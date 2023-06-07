В конце рабочей недели на Ставрополье потеплеет до +30 градусов

На Ставрополье потеплеет в конце рабочей недели до +30 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в конце рабочей недели ожидается потепление до +30 градусов, и региона уйдут осадки. Штормовое предупреждение уже перестало действовать, и все же сегодня, 7 июня, местами по краю синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и туманом в отдельных районах. В Ставрополе существенных осадков не ожидают. Потеплеет от +24 до +29 градусов.

В четверг, 8 июня, в регионе не ожидается осадков, ночью температура воздуха опустится до +10-15 градусов, а днем поднимется до +24-29 градусов. Однако погода станет ветреной – восточный ветер 5-10 м/с может разогнаться порывами до 11-14 м/с. В Ставрополе ветер ожидается со скоростью 12-14 м/с.

Пятница, 9 июня, встретит жителей Ставрополья небольшим потеплением ночью – +11-16 градусов, а днем температура и вовсе поднимется до +30 градусов. Осадков не ожидается, однако ветер будет такой же, как и в четверг. В Ставрополе воздух прогреется до +27 градусов.