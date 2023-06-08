Четыре ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе

В Ставрополе откроют четыре ярмарки выходного дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе развернут четыре ярмарки выходного дня, однаок из которых посвящена Дню России, отмечаемому 12 июня. Праздничная площадка откроется в субботу, 10 июня, на улице Доваторцев, 13. Покупателям обещают товары от 50 сельхозпредприятий, производителей и фермерских хозяйств и ремесленников.

— В этот день с 8:00 до 16:00 прилавки ярмарки предложат гостям вкусные овощи, фрукты и ягоды. Ставропольцы смогут купить к праздничному столу мясные деликатесы, различные сыры и колбасы, вяленую рыбу, сладости и хлебобулочные изделия, – сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Также в субботу развернутся две ярмарки выходного дня на улицах Васильева, 35/1 и Ленина, 74/1. В воскресенье площадка откроется на улице Серова, 466. Работают они с 8:00 по 16:00.

Из-за ярмарки ко Дню России на улице Доваторцев в Ставрополе 10 июня перекроют внутриквартальный проезд.