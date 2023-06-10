Шесть человек попали в больницу после аварии в Минводах

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Минеральных Водах вечером 9 июня два легковых автомобиля столкнулись между собой на пересечении автодороги «Кавказ». После ДТП госпитализировали шестерых, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211540, который совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора, нарушил очередность проезда. Он не предоставил преимущество в движении другому автомобилю, Лада Калина, двигавшемуся прямо со встречного направления. Это привело к столкновению машин.

В результате пострадали шесть человек. Оба водителя были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, также госпитализированы пассажир Калины и три пассажира ВАЗ-211540.

По информации ГИБДД, 31-летний виновник аварии не является злостным нарушителем ПДД. У него забрали образец крови для определения наличия алкоголя.

Накануне в Кисловодске другой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. 8-летний мальчик был доставлен в больницу с переломом позвоночника.