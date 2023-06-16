В Шпаковском округе Ставрополья убрали 12 стихийных свалок отходов

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставропольского края прокуратура убедилась в том, что 12 стихийных свалок отходов убрали. Ведомство направило требование в адрес администрации муниципалитета после того, как нашли незаконные места скопления мусора.

— В целях устранения нарушений закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, прокурором приняты меры реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокурор выехал на место, где располагались свалки, и убедился в том, что их устранили. Напомним, что после того, как прокуратура нашла стихийные места скопления мусора, в отношении должностных лиц территориальных отделов администрации завели 12 дел об административном нарушении.