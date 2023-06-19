Двух пострадавших туристов из Москвы спустили вертолетом в КЧР

Фото: Александр Чирков / caucatalog.ru

В Карачаево-Черкесии закончилось спасение двух туристов из Москвы, которых оставили в горах Архыза из-за травмы руководителя группы. Четыре человека вышли на зарегистрированный маршрут 12 июня из поселка Архыз, вернуться они должны были 21 июня, но все пошло не по плану. Отец одной из участниц обратиться в МЧС 18 июня, так как дочь перестала выходить на связь.

Оказалось, туристы пропали. Спасатели вышли на поиски, но никого не нашли. Две участницы сами нашли спасателей и рассказали, что руководитель группы и еще одна туристка сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы. Мужчина получил травмы и не мог передвигаться. Двух человек оставили в горах с палаткой и едой, а другие две девушки отправились искать помощь.

— Двух пострадавших спустили вертолетом около 15 часов сегодня. Одного передали медикам, остальные в полном порядке, – сообщили «КП – Ставрополь» в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республики.

Спасение закончилось, и туристы остались живы. О травмах руководителя группы не сообщается, однако они вряд ли серьезные.