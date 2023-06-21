Глава Дагестана пообещал выплаты семьям погибших в ДТП с рейсовым автобусом

Фото: ГУ МЧС РД

После аварии в Кизлярском районе с участием рейсового автобуса, следовавшего в Хасавюрт из Москвы, глава Дагестана пообещал оказать помощь семьям погибших. По данным из разных источников, жертв 8 или 9 человек. Пострадавших около 20.

- Мы готовы оказать вам всю возможную помощь! - написал Сергей Меликов в соцсети. - Дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших.

Глава Дагестана поручил министру здравоохранения республики «принять исчерпывающие меры» для оказания медицинской помощи раненым. Пообещав держать этот вопрос на контроле.

Тройное ДТП с автобусом, КамАЗом и «Тайотой Камри» произошло вечером 21 июня вблизи поселка Новокохановское. Спровоцировал аварию водитель иномарки, по некоторым данным, злостный нарушитель с десятками неоплаченных штрафов.

Совершая обгон, лихач врезался на встречной полосе в большегруз, а грузовик — в автобус. Есть информация, что погибли водители КамАЗа и автобуса и среди жертв есть двое детей. На месте работают экстренные службы.