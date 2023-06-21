Информация о числе пострадавших уточняется Фото: СОЦСЕТИ

Крупное ДТП с рейсовым автобусом, КамАЗом и легковушкой произошло в Дагестане вечером 21 июня.

На трассе «Кавказ», в Кизлярском районе вблизи поселка Новокохановское, лихач на «Тайоте Камри» выскочил на «встречку», не убедившись в безопасности обгона.

Лоб в лоб иномарка столкнулась с грузовиком, большегруз в следующую секунду снес пассажирский автобус, ехавший по маршруту «Москва–Хасавюрт». От удара машины загорелись.

Фото: ГУ МЧС по РД

Список погибших и пострадавших в аварии с автобусом в Дагестане 21 июня 2023

Предварительно сообщают о 16-20 пострадавших и 8-9 погибших. Есть пока неподтвержденная информация, что погибли водитель автобуса, КамАЗа и двое детей. А среди госпитализированных:

- Саидов Магамедрасул, 2018 г.р.

- Газымагомедова Заира, 1986 г.р.

- Магомедов Мухамад, 1979 г.р.

- Магомедов Шамиль, 1991 г.р.

В пресс-службе МВД России комментируют так:

- На место выехали сотрудники полиции для установления всех обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности дорожного движения.

Фото: ГУ МЧС по РД

- По предварительной информации в автобусе находились 25 человек, - добавляют представители ГУ МЧС республики. - Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану и психологическая группа также отправились туда. Материал дополняется.

Фото: ГУ МЧС по РД

Видео ДТП с автобусом Москва - Хасавюрт в Дагестане 21 июня 2023

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Глава Дагестана пообещал выплаты семьям погибших в ДТП с рейсовым автобусом. Также Сергей Меликов взял на контроль оказание медицинской помощи выжившим участникам аварии, которым необходимо пройти лечение в больнице.

В минздраве Дагестана подтвердили гибель двух детей в ДТП с рейсовым автобусом и заявили о 8 погибших на месте аварии. О состоянии пострадавших читайте тут.