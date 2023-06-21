В минздраве Дагестана подтвердили гибель двух детей в ДТП с рейсовым автобусом

Фото: ГУ МЧС РД

Пострадавшие в аварии с КамАЗом, рейсовым автобусом и легковушкой в Дагестане попали в Кизлярскую Центральную городскую больницу.

В министерстве здравоохранения республики рассказали, что на месте погибло все же 8 человек. Информацию о жертвах среди детей подтвердили — два ребенка не выжили в крупном ДТП.

- Бригадами скорой помощи пятеро пострадавших в аварии были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где им проводится комплекс диагностических обследований и лечебные мероприятия в экстренном порядке. Из пятерых пострадавших одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести, - сообщили в ведомстве.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов пообещал выплаты семьям погибших и пострадавших в аварии, а также заявил, что взял на контроль оказание медицинской помощи выживших.